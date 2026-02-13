Masterchef 15 chi è stato eliminato nella decima puntata di giovedì 13 febbraio

Giovanni Russo, uno dei concorrenti più giovani, è stato eliminato nella decima puntata di Masterchef 15 andata in onda giovedì 13 febbraio, dopo aver commesso errori nella preparazione di un piatto a base di pesce durante la prova eliminatoria. Russo, che aveva conquistato il pubblico nelle prime settimane, ha avuto difficoltà a rispondere alle richieste precise dei giudici, portando alla sua uscita. È la prima volta che un concorrente con il suo profilo viene eliminato in questa stagione.

Nella puntata di giovedì 12 febbraio di Masterchef 15, in onda su Sky Uno, un solo concorrente è stato eliminato. Ecco cosa è successo nel corso del decimo appuntamento del cooking show con gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Attenzione spoiler.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nella nona puntata di MasterChef 15 andata in onda giovedì 5 febbraio, due concorrenti sono usciti dal gioco.

Nella settima puntata di MasterChef 15, andata in onda il 22 gennaio su Sky Uno, si sono svolte diverse sfide, tra cui una prova in esterna allo Juventus Stadium.

