MasterChef 12 febbraio eliminati e le prove

Milano, 12 febbraio 2026 - I giochi si fanno sempre più difficili a MasterChef Italia 2026. Questa sera, durante la puntata, sono stati eliminati due concorrenti e le prove sono state più impegnative del solito. I giudici hanno messo i cuochi alla prova con piatti complessi e sfide a sorpresa, mettendo a dura prova le loro capacità. Tra le prove, anche una gara in esterna che ha lasciato molti senza parole. La tensione si taglia con il coltello in cucina, mentre i concorrenti si sfidano per restare in gioco.

Milano, 12 febbraio 2026 - I giochi si fanno sempre più difficili a MasterChef Italia 2026. Il talent show di cucina in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Now si avvicina alla conclusione. Chi arriverà davanti ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri alla finale? Nella puntata di giovedì 12 febbraio abbiamo assistito al grande ritorno nelle cucine di MasterChef Italia della vincitrice dell'edizione 2025 Anna Zhang. I concorrenti. A cominciare la serata di giovedì 12 febbraio di MasterChef Italia 2026 sono stati sette: Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Matteo C.

