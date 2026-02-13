La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 10.000 articoli natalizi non sicuri, tra cui maschere, parrucche e giocattoli, trovati nei magazzini di un rivenditore che vendeva prodotti senza le certificazioni di sicurezza richieste dalla legge.

Maschere, giocattoli, decorazioni, costumi allegorici, parrucche, cappellini, adesivi glitterati e altro ancora. Tutto rigorosamente ispirato al carnevale e tutto potenzialmente pericoloso e non conforme alla vendita. A seguito di accurati controlli i finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno sequestro oltre 24mila articoli carnevaleschi, per un valore complessivo alla vendita che poteva tranquillamente superare i 100mila euro. Undicimila di questi articoli sono stati scovati dai militari della Compagnia di Fano, focalizzatisi sui territori delle valli del Cesano e del Metauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Maschere, parrucche e giocattoli non sicuri. La Guardia di Finanza non scherza, maxi-sequestro

Questa mattina a Ostuni, le forze dell’ordine hanno sequestrato numerosi giocattoli e gadget venduti vicino alle scuole.

