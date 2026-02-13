Le mascherate di gruppo in concorso, tra cui spiccano otto spettacoli carichi di satira, fantasia e umorismo, sono state protagoniste di una serata che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La società è stata fotografata con ironia e giochi di parole, mettendo in mostra la capacità dei gruppi di usare la satira per commentare temi di attualità attraverso costumi e scenografie originali. Tra le maschere, una in particolare si distingue per aver rappresentato una satira pungente sulla politica locale, con dettagli che hanno fatto sorridere anche i più scettici.

Sono otto le mascherate di gruppo in concorso, ricche di satira, fantasia, umorismo. Andiamole a conoscere meglio nel dettaglio. I semi del tempo di Silvano Bianchi. In un campo di girasoli, persone di ogni età annaffiano i semi del tempo. La costruzione è un inno alla cura, alla memoria e all’arte di vivere ogni istante come dono irripetibile. Io non ho paura di Edoardo Ceragioli. In un mondo in cui le minacce possono diventare troppo grandi per essere comprese, i bambini trovano il coraggio di affrontarle, senza odio, attraverso gioco e fantasia. Cave canem di Stefano Di Giusto. Attraverso l’espressione Cave canem, e giocando sull’assonanza con la parola cave, l’autore mette in guardia da coloro che depredano il territorio per arricchirsi, speculando sul profitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mascherate di gruppo. Otto opere in concorso. La società fotografata con la satira e l’ironia

Roberto Vannacci, ex giornalista e autore del bestseller *Il mondo al contrario*, ha fatto in pochi mesi un percorso politico che ha cambiato gli equilibri del centrodestra.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Mascherate di gruppo. Otto opere in concorso. La società fotografata con la satira e l’ironia; Arriva il Carnevale: è tempo di spilli; Giovedì Grasso con il Corso notturno; Formigine si maschera: al via la 68ª edizione del Carnevale dei Ragazzi.

Processo stupro di gruppo Stresa, chiesti otto anniLa procura di Verbania ha chiesto la condanna a otto anni ciascuno per i quattro imputati - tre uomini e una donna - a processo per una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, ... rainews.it

Seconda domenica di Carnevale e a Foiano della Chiana il pubblico è arrivato sin dal primo mattino, tra autobus turistici e camper. Protagoniste della giornata le mascherate di gruppo, oltre che ospiti speciali: il Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, S.E. M - facebook.com facebook