Mary L Trump stasera a Cinque Minuti

Mary L. Trump, nipote di Donald Trump, sarà ospite questa sera a Cinque Minuti su Rai 1, attirando l’attenzione per le sue critiche aperte al nonno e per il nuovo libro che ha pubblicato, in cui mette in discussione alcuni aspetti della famiglia Trump.

A Cinque Minuti su Rai 1 arriva questa sera un'ospite che fa molto parlare di sé per via del suo cognome e delle sue posizioni. Si tratta di Mary L. Trump, nipote di Donald Trump, che lei stessa definisce "l'uomo più pericoloso al mondo". Bruno Vespa l'ha intervistata per la puntata in onda questa sera dopo il TG1 delle 20. Intervista esclusiva a Mary L. Trump, nipote del Presidente USA e autrice del libro: "Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso al mondo". Questa sera #13febbraio a #CinqueMinuti.? 20:30 Rai1 pic.twitter.comuOXrEicGBP — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) February 13, 2026