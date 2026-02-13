Martino Carollo si guadagna il posto per la staffetta Quale sarà la composizione delle frazioni?

Martino Carollo ha ottenuto il posto nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando la sua crescita nel settore. La squadra azzurra si prepara a definire le frazioni di ogni atleta, con l’obiettivo di conquistare una buona posizione in gara. La presenza di Carollo rappresenta un passo importante per la nazionale italiana, che punta a migliorare i risultati passati. Insieme agli altri atleti, il giovane sciista si allena intensamente per affrontare al meglio la competizione.

Non è difficile immaginare la situazione: Martino Carollo sarà indubitabilmente un pezzo della staffetta maschile dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La data chiave è quella del 15 febbraio, una domenica che vedrà il quartetto tricolore avere ognuno 7,5 chilometri a propria disposizione per cercare di tenere il passo dei team migliori. Ma quale può essere la composizione del quartetto italiano? Ormai le risposte sembrano abbastanza facili: Davide Graz ed Elia Barp nelle prime due frazioni, quelle a tecnica classica, Martino Carollo e Federico Pellegrino nelle ultime due, quelle a tecnica libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Martino Carollo ha conquistato un ottimo settimo posto nella 10 km a intervalli in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo con un distacco di 39 secondi dal vincitore.

Martino Carollo ha vinto la gara di 10 km nello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando un risultato storico che lo proietta verso la staffetta e la medaglia.

