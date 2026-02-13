Martino Carollo brilla nella 10 km e carica la staffetta | Sogno un bel testimone a Pellegrino per portare la medaglia

Martino Carollo ha conquistato un ottimo settimo posto nella 10 km a intervalli in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo con un distacco di 39 secondi dal vincitore. La sua performance, arrivata dopo mesi di allenamenti intensi, ha sorpreso molti e ha rilanciato le speranze italiane nel fondo. Durante la gara, Carollo ha mostrato una grande tenacia e determinazione, distinguendosi per la rapidità degli scatti finali. Ora, il giovane atleta si prepara a caricare la staffetta, sognando di trovare un testimone forte come Pellegrino per portare a casa una

Martino Carollo ha conquistato un ottimo settimo posto nella 10 km a intervalli in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo con un distacco di 39.6 secondi dal fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo, che si è imposto sulle nevi della Val di Fiemme con un margine di 4.9 secondi sul francese Mathis Desloges e 14 secondi sul connazionale Einar Hedegart. Prestazione di grande sostanza da parte dell’azzurro, che ha conseguito il miglior risultato per il Bel Paese nelle gare di sci di fondo in questa rassegna a cinque cerchi. Ora l’attesa è tutta per la staffetta maschile, che andrà in scena domenica 15 febbraio: l’Italia può giocarsi qualcosa di davvero concreto nella gara entrata nel cuore di tutti gli appassionati e che alle nostre latitudini rappresenta sempre qualcosa di magico, nella memoria dell’apoteosi firmata ai Giochi di Lillehammer 1994. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia dello sci di fondo si prepara alla staffetta maschile, sperando di portare a casa una medaglia.

