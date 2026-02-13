Mariasole Pollio, 19enne attrice e conduttrice napoletana, sta facendo notizia per aver annunciato di aver deciso di prendersi una pausa dai social media per dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi studi, dopo aver vissuto mesi di intenso lavoro tra set cinematografici e programmi televisivi.

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Mariasole Pollio è una delle giovani personalità più amate dello spettacolo italiano. Attrice, conduttrice televisiva e influencer, ha conquistato il pubblico grazie alla sua spontaneità, al sorriso contagioso e a un talento che l’ha portata rapidamente dai social network alla televisione nazionale. In questo articolo scopriamo la biografia di Pollio, l’età, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su una delle protagoniste della nuova generazione dello showbiz italiano. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Mariasole Pollio: età, carriera, fidanzato e curiosità sulla conduttrice e attrice italiana

Sabrina Ferilli, attrice italiana di lunga esperienza, è nata nel 1964 e risiede in Italia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Mariasole Pollio: biografia, carriera e vita privata.

Mariasole Pollio: Andai a Sanremo con il cuore spezzato. A The Traitors mi aspettavo Giuseppe Giofrè mi incastrasseMariasole Pollio si racconta a Fanpage.it dopo quello che definisce uno degli anni più intensi e formativi della sua carriera: da The Traitors Italia, passando per il Festival di Sanremo fino alla ... fanpage.it

Mariasole Pollio: dal cuore spezzato a Sanremo al gioco a The Traitors con Giuseppe GiofrèMariasole Pollio, attrice e conduttrice, ha raccontato in una recente intervista a Fanpage.it alcuni momenti significativi della sua vita professionale e privata. Ha ricordato il difficile periodo ... it.blastingnews.com

Buongiornissimo amici Volevamo ricordarvi che da stasera in prima serata alle 21:10 su ITALIA1 andrà in onda il primo dei 5 appuntamenti di BATTITI LIVE che vedrà la nostra meravigliosa Mariasole inviata tra il pubblico Tutti collegati questa sera per - facebook.com facebook