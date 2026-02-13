mariangela gualtieri e nino migliori premiati in regione

Nella sala della Regione, Mariangela Gualtieri e Nino Migliori sono stati premiati ieri per il loro contributo alla cultura italiana; il riconoscimento arriva dopo anni di lavoro e impegno nel campo della poesia e della fotografia. Durante la cerimonia, Nino Migliori si è alzato e ha chiesto a Gualtieri di recitare un passo di poesia che aveva scritto di recente, lasciando il pubblico senza fiato.

A un certo punto Nino Migliori domanda a Mariangela Gualtieri di recitare un passo di poesia che ha scritto. Si sono incontrati per la prima volta proprio ieri pomeriggio, nella sede dell’Assemblea Legislativa della Regione, dove hanno ricevuto il Premio Emilia-Romagna Cultura, alla sua seconda edizione, ideato nella scorsa legislatura dall’allora assessore Mauro Felicori. Gualtieri, poetessa e drammaturga cesenate, accetta quindi l’invito del fotografo bolognese quasi centenario, e recita: "Giuro che salverò la delicatezza mia la delicatezza del poco e del nientedel poco poco". Poi s’incamminano verso la sala gremita per ascoltare le motivazioni del premio dalla voce dell’assessora alla Cultura Gessica Allegni, anticipata poco prima del presidente Michele de Pascale che ha ricordato come i due artisti abbiano raccontato la grandezza della nostra Regione, con la parola e l’immagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mariangela Gualtieri riceverà il Premio Emilia-Romagna Cultura

