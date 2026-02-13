Margot Robbie | Guardavo il provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita prima di ogni audizione

Margot Robbie ha rivelato che, prima di ogni suo provino, si dedicava a guardare le riprese di Rachel McAdams nel film Le pagine della nostra vita. La motivazione dietro questa abitudine è semplice: la protagonista di Cime tempestose voleva immergersi nel modo in cui l’attrice interpretava il personaggio, per migliorare la propria performance. Robbie ha spiegato che questa pratica le ha aiutato a capire meglio le sfumature dell’interpretazione e a sentirsi più sicura durante le audizioni. Un dettaglio che mostra quanto l’attenzione ai dettagli e lo studio delle colleghe siano importanti per una carriera nel cinema.

La star di Cime tempestose ha dichiarato di studiare la performance della collega nel casting per il film romantico del 2004 prima di partecipare ad un provino. Margot Robbie non è rimasta folgorata soltanto da Jacob Elordi in Cime tempestose, l'ultimo film in cui ha recitato, per la regia di Emerald Fennell. L'attrice ha raccontato di aver osservato il provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita prima di ogni casting al quale partecipa. L'attrice sostiene di esserne rimasta affascinata e di osservarlo ogni volta per ricordarsi di impegnarsi completamente nel personaggio quando deve impressionare il reparto casting di un film al quale vuole assolutamente partecipare.