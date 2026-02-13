Mareggiate e rischi a Pontecagnano | via Mar Ionio va messa in sicurezza strada chiusa

A Pontecagnano, le mareggiate hanno danneggiato gravemente via Mar Ionio, costringendo le autorità a chiudere la strada per prevenire altri incidenti. La forte pioggia ha aggravato la situazione, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza l’arteria e evitare rischi ai passanti e ai mezzi di soccorso. Questa chiusura si aggiunge alle difficoltà di viabilità che già affliggono la zona, con il rischio di ulteriori danni se non si interviene rapidamente.

E' stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto compreso tra l’incrocio con Via Mar Adriatico e la zona Villaggio del Sole, fino al confine con Salerno Piove sul bagnato in tema di viabilità, nel nostro territorio. E' proprio il caso di affermarlo: non solo a Salerno, in Costiera e nel Cilento. Anche i Picentini sono interessati da disagi per via del maltempo: la Provincia di Salerno è intervenuta a Pontecagnano Faiano per la messa in sicurezza di Via Mar Ionio. A seguito delle forti mareggiate e delle avverse condizioni meteo, nonché dei venti intensi che potrebbero ulteriormente peggiorare nelle prossime ore, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto compreso tra l’incrocio con Via Mar Adriatico e la zona Villaggio del Sole, fino al confine con Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su mar ionio

La Cimento invernale della Locride torna quest’anno per la sua quattordicesima edizione, offrendo agli appassionati di nuoto in acque fredde un’occasione di sfida e passione.

Ultime notizie su mar ionio

Argomenti discussi: Avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico e Condimeteo avverse per vento e mareggiate; Venerdì 6 febbraio allerta gialla per rischio idraulico e per condizioni meteo avverse per mareggiate; Rischio idrogeologico, vento e mareggiate: in Toscana tripla allerta meteo per l’11 febbraio; Protezione civile, massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate.

Mareggiate e rischi a Pontecagnano: via Mar Ionio va messa in sicurezza, strada chiusaE' stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto compreso tra l’incrocio con Via Mar Adriatico e la zona Villaggio del Sole, fino al confine con Salerno ... salernotoday.it

Pioggia, vento e mareggiate: allerta gialla in ToscanaSulla Toscana sono attese forti raffiche fino a 70-90 chilometri orari, con possibili mareggiate sulla costa, e intense precipitazioni ... interris.it

Pontecagnano, mareggiate sulla litoranea: chiusura al traffico zona via Mar Ionio - facebook.com facebook

Scoperta straordinaria nel Mar Ionio Individuato al largo di Gallipoli un relitto romano con carico di anfore per il garum. Il ritrovamento, avvenuto a giugno 2025, è stato tenuto segreto fino a oggi per tutelare il sito. #Archeologia #RelittoRomano #Garum #MarIo x.com