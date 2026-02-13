La sesta stagione di Mare Fuori arriverà il 15 novembre, e tra le novità c’è una guest star famosa che farà il suo debutto nella serie. La conferma è arrivata dai social della produzione, che hanno condiviso un’immagine con il nuovo personaggio. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà.

Manca poco alla sesta stagione della fortunata serie tv Mare Fuori. C’è una data di uscita ufficiale ed è anche molto vicina.. La fine dell’ultima stagione ha infatti fatto lasciare molti telespettatori con il fiato sospeso. Nel corso delle precedenti puntate, c’erano infatti stati numerosi interrogativi e misteri. Si è parlato di Dobermann alle prese con la droga, dell’amore impossibile di Milos e Cucciolo, ma anche di Carmela e della sua ambizione di diventare la vera regina di Napoli. La protagonista Rosa Ricci deve invece affrontare l’eredità della sua famiglia, ma anche l’idea di essersi salvata solamente grazie a Tommaso che l’ha protetta da un killer dalla identità misteriosa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mare fuori 6, la data ufficiale di uscita e una new entry d’eccezione. Gli spoiler

Mare fuori 6 uscita e news che forse non conosci

