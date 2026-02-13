Marco Paventi | la casa venduta un mese di silenzio e 13 ore per confessare l' omicidio della mamma Enrica Bardotti

Marco Paventi ha venduto la casa di famiglia e, dopo un mese di silenzio, ha confessato di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, in un episodio che si è concluso con 13 ore di interrogatorio. Prima di ucciderla, Paventi aveva tentato di soffocarla con le mani, poi le ha sferrato una martellata in testa e ha scavato con attenzione una buca profonda nel giardino di casa.

Il killer di Piobesi Torinese aveva vissuto anche a Garino e conosceva bene il bosco di Stupinigi. Ha nascosto qui il cadavere della madre, vedova e appassionata di canti religiosi Nessuno vedeva Bardotti da settimane, ma nessuno aveva denunciato la sua scomparsa. Paventi, invece, aveva paura di perdere la pensione della madre, con cui litigava per i soldi. È emerso anche che avrebbe interrotto l'esperienza lavorativa con un'azienda e venduto un'immobile prima del delitto .🔗 Leggi su Torinotoday.it

Marco Paventi ha ammesso di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, perché temeva di perdere la sua pensione.

Marco Paventi ha confessato di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, 86 anni.

