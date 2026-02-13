Marcallo con Casone – Notizia sponsorizzata – Gam Soc Coop

Marcallo con Casone, il 7 gennaio 2026, Gam Soc. Coop. inaugura un nuovo hub logistico nel Comune, puntando a rafforzare la distribuzione e ridurre i tempi di consegna grazie a un investimento di oltre 10 milioni di euro.

Marcallo con Casone: Gam Soc. Coop. investe nella logistica con un nuovo hub strategico. Il 7 gennaio 2026, Gam Soc. Coop. ha inaugurato un nuovo magazzino di 1.500 metri quadrati a Marcallo con Casone, in provincia di Varese. La struttura, situata in via Thomas Edison 48, a due chilometri e mezzo dal casello autostradale dell’A4 Torino–Milano, offre servizi di stoccaggio e logistica a imprese, attività commerciali e realtà produttive del territorio. L’investimento mira a rafforzare la capacità operativa della cooperativa e a rispondere alla crescente domanda di soluzioni logistiche flessibili in un’area strategica per il Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su gam soc

Il nuovo Honor X6d arriva sul mercato come un’alternativa economica con il supporto al 5G.

L’amministrazione comunale di Frosinone ha annunciato l’apertura al traffico di via del Casone, segnando una svolta nella viabilità cittadina.

Ultime notizie su gam soc

Argomenti discussi: Marcallo con Casone. Tentativo di truffa da parte di finte forze dell’ordine - CO Notizie; Gam Soc. Coop. nuovo magazzino a Marcallo con Casone; Progetto Ranteghetta, Comuni e Coordinamento delle associazioni si rivolgono al Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica; Castano Primo. All' Istituto Torno si studia col giubbotto: studenti in sciopero, così non si va avanti - CO Notizie.

Marcallo: sulla porta staccata in palestra interviene il Sindaco CoattiUn inconveniente che fortunatamente non ha avuto conseguenze. È quanto accaduto nella palestra delle scuole di Marcallo con Casone, in via Donatore di Sangue, dove una porta staccata è semplicemente s ... ticinonotizie.it

Marcallo, apprensione in palestra: porta si stacca e finisce addosso a un bambinoMomenti di apprensione nella giornata di sabato 24 gennaio presso la palestra comunale di via Donatori di Sangue, a Marcallo con Casone, poco prima dell’inizio di una partita di basket tra bambini di ... ticinonotizie.it

Con lo spopolare della psicologia sui social media e con la sua forte accessibilità, negli ultimi tempi il termine “dipendenza affettiva” è sulla bocca di tutti, spesso utilizzato anche in modo improprio, e sta riscuotendo molta curiosità e domande, permettendo a - facebook.com facebook