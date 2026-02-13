Mara Sattei ha trovato la sua seconda voce e suona benissimo

Mara Sattei ha trovato la sua seconda voce, e suona benissimo. La cantante romana ha deciso di collaborare con il produttore Dario Faini, noto come Dardust, per affinare il suo stile e sperimentare nuove sonorità, un passo che ha segnato una svolta nel suo percorso musicale. La collaborazione si è concretizzata con la pubblicazione di un singolo inedito, registrato in studio proprio con Faini, che mette in evidenza come Mara stia cercando di allargare i propri orizzonti artistici.

Cercare la propria voce. È un modo di dire consueto, parlando di chi scrive, dove per voce, ovviamente si intende la cifra, il proprio modo di scrivere, il proprio stile. Avrete notato che ho una voce piuttosto riconoscibile, mi leggete e facilmente potete capire che è un pezzo di cui io sono l’autore. Vuoi per le frasi lunghe, piene di relative. Vuoi per quel vezzo di non partire mai dall’argomento che è indicato nel titolo. Vuoi per la costante volontà di trovare una storia, una trama, una suggestione in grado di raccontare qualcosa anche prima di cominciare a raccontarla direttamente, andando al punto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mara Sattei ha trovato la sua seconda voce, e suona benissimo In attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Mara Sattei annuncia il nuovo album Mara Sattei, in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, annuncia il suo nuovo album, Mara Sattei: "Torno a Sanremo da cantautrice" Mara Sattei torna a Sanremo da cantautrice, annunciando ufficialmente il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo aver conquistato il pubblico con il suo stile unico. Contenuti correlati Mara Sattei, Vita Privata: Ecco Chi E' Suo Marito E Che Lavoro Fa! Argomenti discussi: Mara Sattei, 'a Sanremo come cantautrice con la mia storia d'amore'; Listening party in tram: Mara Sattei sorprende i fan a Milano; Il tempo passa, ma bisogna abitarlo al meglio: Mara Sattei arriva a Sanremo con un nuovo disco e tanta consapevolezza; Mara Sattei: Torno a Sanremo come cantautrice e poi mi sposo. Nella musica c'è ancora un gender gap, non dobbiamo accontentarci. Mara Sattei: Torno a Sanremo da cantautriceLa voce tua guarisce il mio disordine canta Mara Sattei, giù dal palco Sara Mattei, in quella dedica appassionata ... quotidiano.net Sanremo 2026, Mara Sattei: «Io all’Ariston per cantare il mio amore»Mentre Carlo Conti riempie il Festival di tutto e di tutti (ieri al Tg1 ha annunciato giovedì 26 la presenza di Eros Ramazzotti ed Alicia Keys per il duetto ... ilmattino.it Sanremohistory. . #RoadtoSanremo2026 - Puntata 24 (Line-Up 2026) - Campioni 19 - Mara Sattei Siamo alla puntata numero 24 per il Road to Sanremo 2026, la numero 19 dedicata ai Campioni, ed eccoci al ritorno in gara dopo 3 anni di Mara Sattei. Sara M - facebook.com facebook 'Che me ne faccio del tempo', arriva il nuovo album di Mara Sattei x.com