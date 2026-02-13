Manifesti per il referendum sulla giustizia Fiumicino assegna gli spazi | le scadenze

Il Comune di Fiumicino ha annunciato l’assegnazione degli spazi per i manifesti referendari, in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026. La decisione arriva dopo che i promotori del referendum e i partiti politici hanno richiesto ufficialmente di poter affiggere materiale propagandistico. La scadenza per presentare le richieste è imminente, e il Comune invita tutti gli interessati a rispettare le date stabilite, per garantire un’adeguata visibilità alle diverse campagne. Le affissioni si svolgeranno sui tabelloni comunali, posizionati in punti strategici della città, come piazze e strade principali.

Fiumicino, 23 febbraio 2026 – In vista del referendum in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Fiumicino ricorda che i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum possono presentare richiesta per l'assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda sui tabelloni comunali. Scadenza: domande entro lunedì 16 febbraio 2026. Le istanze devono pervenire entro e non oltre lunedì 16 febbraio 2026, termine fissato al trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione. Le richieste arrivate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.