Manchester City-Salford City FA Cup 14-02-2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Compito facile per i Citizens

Il Manchester City affronta il Salford City nella FA Cup del 14 febbraio 2026 alle 16:00, un incontro che si preannuncia più semplice per i Citizens. I due club si incontrano di nuovo dopo meno di diciotto mesi, questa volta nel quarto turno della coppa nazionale, dopo aver già incrociato le strade nella competizione dello scorso anno. Il Salford, che gioca in League Two, mira ai playoff e cerca di sorprendere i più forti, ma questa volta il pronostico sembra pendere dalla parte del team di Guardiola.

Manchester City e Salford City curiosamente si ritrovano poco più di un anno dopo, questa volta al quarto turno di FA CUP e non al terzo, con gli Ammies che militano sempre in League 2 dove puntano ai playoff dopo averli sfiorati nella stagione scorsa. L’11 gennaio 2025 finì 8-0 con una tripletta di James McAtee,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

