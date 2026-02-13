Manchester City-Salford City FA Cup 14-02-2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Compito facile per i Citizens

Il Manchester City affronta il Salford City nel quarto turno di FA Cup, una partita che si gioca il 14 febbraio alle 16:00. I Citizens partono favoriti, anche perché sono la squadra di Premier League che punta a vincere il torneo. Il Salford City, attualmente in League 2, cerca di sorprendere e ottenere una vittoria che sarebbe storica per la squadra. La sfida si tiene al Etihad Stadium, dove il City si prepara a dominare il campo.

Manchester City e Salford City curiosamente si ritrovano poco più di un anno dopo, questa volta al quarto turno di FA CUP e non al terzo, con gli Ammies che militano sempre in League 2 dove puntano ai playoff dopo averli sfiorati nella stagione scorsa. L'11 gennaio 2025 finì 8-0 con una tripletta di James McAtee.