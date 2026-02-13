Mancano ambulanze in Calabria | mezzi bloccati da mesi e attese fino a 30 minuti

A Reggio Calabria, le ambulanze sono ferme da mesi e le chiamate al 118 rischiano di restare senza risposta per oltre 30 minuti. La carenza di mezzi di soccorso è causata da problemi di approvvigionamento e ritardi nelle riparazioni, che hanno lasciato molti veicoli inutilizzabili. Un dettaglio che rende ancora più critica la situazione è il fatto che alcune ambulanze sono ferme da più di sei mesi senza essere ancora riparate.

In Calabria mancano le ambulanze. Nella Regione, in caso di chiamata al 118, si può arrivare fino a mezz'ora di attesa per ricevere soccorso. Ritardi record a cui si è cercato di rimediare con l'acquisto di nuove ambulanze. Peccato che quei mezzi siano bloccati ormai da mesi, posti sotto un fermo amministrativo illegittimo, senza che nessuno, a partire dal governatore e commissario alla sanità Occhiuto, abbia mosso un dito.