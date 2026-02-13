Manca l' acqua nel campo Rom | auto in fiamme per protesta e traffico in tilt

Da napolitoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha coinvolto un'auto nel campo Rom di Secondigliano, provocato da una protesta contro la carenza d'acqua. La scena si è verificata alle 16:30 in Via Circumvallazione Esterna, dove i residenti hanno dato fuoco a un veicolo per attirare l'attenzione sulla mancanza di risorse idriche. La polizia e i carabinieri sono intervenuti rapidamente, cercando di contenere il caos e ripristinare la viabilità. La situazione ha causato forti disagi al traffico nella zona e ha portato a un incremento delle tensioni tra i presenti.

I carabinieri sono intervenuti, verso le 16:30, in Via Circumvallazione Esterna nei pressi del campo rom di Secondigliano. Poco prima era stata incendiata una carcassa di un’auto con lo scopo di bloccare la circolazione. I motivi del gesto sarebbero riconducibili a un’interruzione dell’acqua presso il campo rom per la riparazione di una conduttura. Sono stati attivati Vigili del Fuoco e Asia per lo sgombero della zona. Il traffico al momento è bloccato. I carabinieri stanno contattando il personale dell’Abc per il ripristino NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

