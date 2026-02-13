Maltratta la ex compagna arrestato mentre è in viaggio per lavoro

Un uomo di 38 anni di Umbertide è stato arrestato dalla polizia mentre era in viaggio per lavoro, accusato di aver maltrattato la ex compagna. La donna aveva denunciato episodi di violenza che l’avevano spinta a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, che lo hanno fermato durante il suo spostamento. Gli agenti hanno trovato prove di comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti della donna, portando all’arresto immediato.

Umbertide (Perugia), 13 febbraio 2026 – Un uomo di 38 anni, residente a Umbertide, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. Gli agenti lo hanno rintracciato nel Fermano, dove si trovava per lavoro. L'indagine è stata condotta dal commissariato di Città di Castello (Perugia), avviata dopo una segnalazione. “Sei troppo lento”. Calci e pugni al bracciante: le foto di armi da guerra inviate per intimorirlo Gli investigatori hanno ricostruito gli episodi denunciati attraverso riscontri documentali e accertamenti sul contesto relazionale, delineando un quadro di condotte reiterate, vessatorie e intimidatorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

