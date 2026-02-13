Maltempo riaperti gli impianti comunali | nuova ordinanza

Il maltempo ha causato la chiusura temporanea degli impianti sportivi comunali, ma ora sono stati riaperti. Alle 13 di oggi, il sindaco Federico Basile ha firmato un’ordinanza che permette a sportivi e cittadini di tornare ad utilizzare le strutture, comprese le campi all’aperto dove si svolgeranno nuovamente le manifestazioni. La decisione arriva dopo le condizioni meteorologiche migliorate, con la pioggia che si è fermata e le temperature che si sono stabilizzate.

Riaperti al pubblico e agli atleti, dalle 13 di oggi, tutti gli impianti sportivi comunali. Lo ha stabilito il sindaco Federico Basile, con un'ordinanza con cui ha disposto anche la ripresa delle manifestazioni all'aperto. La decisione segue l'attenuarsi della fase critica del maltempo che aveva interessato la città e la conseguente comunicazione della sala operativa del dipartimento regionale della Protezione civile, che ha dichiarato un livello di allerta giallo. Il Centro operativo comunale (Coc) continua a monitorare la situazione, coordinando gli interventi di messa in sicurezza e verificando le condizioni del territorio.

In risposta all’allerta meteo di codice rosso, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e altri divieti, al fine di garantire la sicurezza pubblica durante l’emergenza maltempo.

Tre importanti impianti sportivi comunali di Palermo hanno appena concluso interventi di riqualificazione, migliorando spogliatoi, piste e coperture.

