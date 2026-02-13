Maltempo nel Barese perde il controllo dell'auto e sradica una colonnina del distributore di benzina
A Giovinazzo, un automobilista ha perso il controllo della sua auto a causa delle forti piogge e ha finito per sradicare una colonnina del distributore di benzina sulla SS16 in direzione nord. La vettura si è schiantata contro le pompe mentre il cielo si era gonfiato di nuvole scure, rendendo le strade scivolose e pericolose.
A Giovinazzo un automobilista ha perso il controllo della sua vettura a causa del maltempo e si è schiantato contro una delle pompe di benzina del distributore di carburante sulla SS16 in direzione nord.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su maltempo barese
Perde il controllo dell'auto e si ribalta: ferita una donna nel primo pomeriggio di sabato
Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di sabato in un incidente stradale a Santarangelo, vicino a Savignano.
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo, Cristian Matteo D’agostino muore sul colpo a 24 anni
Ultime notizie su maltempo barese
Argomenti discussi: Maltempo, bombe d'acqua nel Salento. Un volo dirottato; Maltempo, camion esce di strada e finisce nel fosso: perdita di gasolio dal mezzo; Incidente all'alba: perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso ruote all'aria.
Maltempo, auto contro distributore di benzina nel BareseDiversi interventi dei vigili del fuoco vengono segnalati in provincia di Bari per il maltempo e le strade rese viscide dalla pioggia delle ultime ore. A Giovinazzo un automobilista ha perso il contro ... trmtv.it
Maltempo, bombe d'acqua nel Salento. Un volo dirottatoTra i danni, un incidente nei pressi di Taranto. Un TIR ha perso il telone, che è piombato su un furgone che viaggiava sulla corsia opposta ... rainews.it
Tra le decine di interventi per il maltempo tra alberi pericolanti, cornicioni, pali pericolanti in cui hanno operato i Vigili del Fuoco del Barese in questo mercoledì 4 febbraio,... Guarda le foto - facebook.com facebook
Maltempo su Bari, weekend con rischio pioggia e calo delle temperature x.com