Maltempo nel Barese perde il controllo dell'auto e sradica una colonnina del distributore di benzina

A Giovinazzo, un automobilista ha perso il controllo della sua auto a causa delle forti piogge e ha finito per sradicare una colonnina del distributore di benzina sulla SS16 in direzione nord. La vettura si è schiantata contro le pompe mentre il cielo si era gonfiato di nuvole scure, rendendo le strade scivolose e pericolose.