Maltempo Italia emergenza nell’area | fiumi esondati frane e danni

Mario Rossi, residente a Vercelli, ha perso la casa nelle ultime ore a causa di un’alluvione improvvisa causata dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona. Le acque del Sesia sono esondate, sommergendo quartieri e strade, mentre i volontari cercano di mettere in sicurezza le persone rimaste isolate.

Il maltempo torna a colpire con violenza e a mettere in ginocchio interi territori italiani. Le piogge incessanti delle ultime ore hanno provocato allagamenti, frane e crolli, mentre la Protezione Civile ha confermato i timori della vigilia diramando un’ allerta arancione anche per la giornata di oggi. Un quadro preoccupante che si è tradotto in interventi continui dei soccorritori e in una lunga lista di danni, sia pubblici che privati. >> Francesca Lollobrigida, choc sul figlio Tommaso: cosa è successo dopo la vittoria alle Olimpiadi Le precipitazioni abbondanti hanno trasformato strade in fiumi e reso instabili interi versanti collinari.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su maltempo italia

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana.

Maltempo in Brianza, esonda il fiume Seveso

Ultime notizie su maltempo italia

Argomenti discussi: Meteo oggi, le previsioni: è ancora emergenza piogge al Centro e al Sud; Emergenza maltempo, Musumeci: Non è ancora definita soluzione per famiglie che hanno lasciato case; Maltempo ad Avellino: emergenza fango in Viale Italia; Meteo: Italia a due velocità. Le Olimpiadi si godono la Neve, emergenza Piogge al Sud. Parla Lorenzo Tedici.

Maltempo in Sardegna, superate le 200 richieste di soccorso causa forte ventoLa Gallura si conferma l'area più colpita: la furia del vento ha causato lo scoperchiamento di diversi tetti e la caduta di numerosi alberi ... cagliaripad.it

Maltempo, pioggia e bufera di neve in Italia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco, onde di nove metri. Lo scenario da Nord a SudIl 12 febbraio si apre sotto un cielo inquieto. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia portando piogge diffuse, rovesci intensi, neve in quota e raffiche di vento e ... leggo.it

#Maltempo Italia, Esondati due fiumi nel cosentino, alcune famiglie isolate L'acqua ha invaso le aree circostanti. Nelle ultime 48 ore 260 ml di pioggia. (ANSA) - facebook.com facebook