Maltempo in Toscana | San Valentino con la pioggia nuova allerta gialla sabato 14

Il maltempo ha colpito la Toscana, causando piogge intense che hanno rovinato i piani di San Valentino di molti. La perturbazione, arrivata da nord, ha portato accumuli di acqua che hanno fatto scattare una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico nel weekend. Sabato 14, le previsioni segnalano temporali e piene nei fiumi minori, spingendo le autorità a mettere in guardia la popolazione.

Per rischio idraulico del reticolo principale l'allerta gialla riguarderà l'area costiera del bacino di Flora e Albegna, nel grossetano, dalle 6 alle 18 di domani.