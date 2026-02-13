Cosenza, completamente allagata a causa del ciclone Nils, vive ore di emergenza con strade sommerse e auto in panne, mentre il sindaco lancia un appello alla popolazione per la massima prudenza.

Cosenza Sott’Acqua: Il Ciclone Nils Mette in Ginocchio la Calabria. Cosenza è isolata a causa del ciclone Nils, con forti piogge che hanno causato allagamenti diffusi e disagi in tutta la città. Il sindaco Franz Caruso ha attivato le procedure di Protezione Civile e lanciato un appello alla prudenza, mentre le squadre sono al lavoro per monitorare i corsi d’acqua – in particolare il torrente Iassa e il fiume Busento – che in diversi tratti sono esondati. La Calabria è colpita da un’ondata di maltempo che ha provocato allagamenti e interruzioni dei trasporti. Una Notte di Tempesta: Cronaca dall’Emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a Agrigento, a causa delle intense piogge delle ultime ore.

La Calabria sta affrontando giorni difficili a causa di un forte maltempo che colpisce soprattutto la costa tirrenica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, il camera car lungo le strade di Paola; Esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano: danni ad auto e paura tra i residenti – VIDEO · LaC News24; Maltempo in Calabria: nubifragi, raffiche a 90 Km/h e mareggiate. Allerta arancione nel Cosentino; Calabria nella morsa del ciclone Ulrike: fiumi in piena, frane e raffiche oltre i 100 km/h – FOTO.

Maltempo in Calabria, paura a Cosenza: crolla una stradaÈ chiusa al traffico la Strada Provinciale 263 nel tratto compreso tra Sant’Agata di Esaro e San Sosti, in località Scivolente, in provincia di Cosenza, a causa di una frana che ha interessato il mant ... strettoweb.com

Maltempo in Calabria, Cosenza allagata: le immagini paurose e l’appello del Sindaco, sono ore difficili, situazione criticaCari concittadini, stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamen ... strettoweb.com

Maltempo, decine di interventi dei Vigili del fuoco a Reggio Calabria. Tetti scoperchiati e alberi caduti, chiuso il lungomare di Gallico #ANSA x.com

Maltempo, la furia del vento travolge Reggio Calabria: tetti scoperchiati, alberi caduti e cornicioni pericolanti - facebook.com facebook