Maltempo il Carnevale in piazza Garibaldi cambia data | appuntamento martedì 17 febbraio

Il maltempo annunciato a Napoli ha costretto gli organizzatori a spostare il “Carnevale di Bella Piazza”. Originariamente previsto per il fine settimana, l’evento si svolgerà ora martedì 17 febbraio 2026. La manifestazione si terrà sempre in piazza Garibaldi, all’interno degli spazi di Portineria Garibaldi, per garantire la sicurezza di tutti.

Il “Carnevale di Bella Piazza” cambia data a causa del maltempo previsto a Napoli il prossimo weekend: l’appuntamento è rinviato a martedì 17 febbraio 2026 restando nel cuore di Piazza Garibaldi, negli spazi di Portineria Garibaldi. Un’intera giornata pensata per bambini, ragazzi e famiglie, tra spettacoli, laboratori e una sfilata che mette al centro creatività, sostenibilità e multiculturalità. Il programma si aprirà alle 11:00 con “Aghi di Spugna”, spettacolo di giocoleria e clowneria a cura di Guido Burzio. A seguire, dalle 12:00 alle 13:00, “Carnevale dei Malfatti”, laboratorio per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. 🔗 Leggi su 2anews.it

Approfondimenti su maltempo carnevale

Ultime notizie su maltempo carnevale

Argomenti discussi: Rischio maltempo, il Carnevale non annulla la sfilata ma cambia l'orario; Carnevale rinviato a Sciacca e Acireale a causa del maltempo; Carnevale 2026 a Latina: rinviata per il maltempo la sfilata dei carri del 7 febbraio; Carnevale di Viareggio, i carri sfidano il maltempo e sfilano in notturna.

