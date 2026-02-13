Maltempo, chiusa l'autostrada tra Tremestieri e Giarre Aumentano i disagi causati dalla tempesta che dalla scorsa notte sta flagellando Messina e la sua provincia e buona parte della Sicilia. La strada è stata chiusa questa mattina dopo che un albero è caduto su un tratto di carreggiata, rendendo impossibile il traffico e costringendo molti automobilisti a lunghe code.

Aumentano i disagi causati dalla tempesta che dalla scorsa notte sta flagellando Messina e la sua provincia e buona parte della Sicilia. Raffiche di vento che in diverse occasioni hanno superato i 100 chilometri orari in diversi punti del Messinese. L'avviso del Comune è di spostarsi solo in caso di estrema necessità visto il gran numero di alberi crollati al suolo e pali e insegne divelte. Intanto il Consorzio Autostrade ha disposto la chiusura del tratto Tremestieri-Giarre dell'A18 in entrambe le direzioni per avverse condizioni meteo.

