Maltempo allerta meteo arancione e scuole chiuse per temporali domani 14 febbraio | le regioni a rischio

Il maltempo ha portato la Protezione Civile a emettere un'allerta arancione in alcune regioni italiane, sospendendo le lezioni per evitare rischi agli studenti. Domani, sabato 14 febbraio 2026, molte scuole resteranno chiuse in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna a causa dei temporali previsti. La perturbazione, proveniente da nord, ha già causato pioggia abbondante e forti raffiche di vento nelle zone interessate.

A causa di un'intensa ondata di maltempo, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 14 febbraio 2026, allerta meteo arancione in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna e allerta meteo gialla su 13 regioni. Scuole chiuse in alcuni comuni in Campania e Sardegna.🔗 Leggi su Fanpage.it

