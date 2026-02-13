Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi AGI - L'ondata di maltempo che sta interessando il Centro-Sud ha generato una serie di criticità nelle ultime ore, colpendo con particolare intensità i territori della Calabria e della Sicilia orientale. I nubifragi e le abbondanti piogge hanno causato allagamenti nelle strade principali di Catanzaro e Messina, interrompendo le linee ferroviarie e costringendo le autorità a chiudere alcune scuole.

A Cosenza, la saturazione del bacino idrografico ha causato l' esondazione di alcuni tratti del fiume Campagnano e del Busento, quest'ultimo fuoriuscito dagli argini nel comune di Dipignano. L'evento ha imposto il trasferimento precauzionale di diversi nuclei familiari e il recupero di veicoli immobilizzati dal fango. La viabilità provinciale risulta compromessa da frane e caduta di alberi, con interventi coordinati tra vigili del fuoco, carabinieri forestali e Protezione civile per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il maltempo degli ultimi giorni ha causato significativi disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza in queste regioni.

MALTEMPO DANNI MAGGIORI NELLA SICILIA ORIENTALE

