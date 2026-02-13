Maltempo a Formello un costone frana su una casa | un morto e 2 feriti

Roma, 13 febbraio 2025 – Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. La forte pioggia delle ultime ore ha indebolito il terreno, facendo cedere il costone di roccia che si trova sopra l’edificio a Formello, provocando il crollo e travolgendo l’interno. Un altro residente è rimasto ferito e trasportato in ospedale, mentre i soccorritori lavorano ancora per mettere in sicurezza la zona e cercare eventuali altri dispersi.

Roma, 13 febbraio 2025 – Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri nel comune di Formello. La vittima aveva 58 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Cassia. A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

