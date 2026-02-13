Malik Beasley ha firmato un nuovo contratto con i Santurce Crabbers, dopo aver lasciato il suo precedente club. La decisione nasce dalla volontà di continuare la carriera in Puerto Rico, dove spera di migliorare le proprie prestazioni. Beasley, che ha già giocato in diverse leghe, si presenta ora come una pedina importante per la squadra caraibica. La trattativa si è chiusa nelle ultime settimane, portando un volto noto nel campionato locale.

Nel panorama delle trasferte professionali, una mossa internazionale segna una nuova fase per Malik Beasley. L’ex NBA ha accettato di unirsi ai Santurce Crabbers, formazione portoricana di Porto Rico di proprietà di Bad Bunny, con l’avvio della stagione programmato per marzo. La decisione arriva in un periodo in cui Beasley è stato coinvolto in valutazioni legate al proprio percorso professionale e alle circostanze che hanno interessato la sua carriera. Secondo ESPN, l’accordo è stato raggiunto tra le parti e la stagione inizierà a marzo. Beasley, guardia ex NBA, era free agent e cercherà nuove opportunità all’estero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Malik Beasley riparte Rico: accordo con i Santurce Crabbers

Mario Balotelli riparte da Dubai, dove ha firmato con l’Al Ittifaq FC.

Questa mattina, al Parlamento europeo, si è riunita di nuovo la Commissione per il Commercio Internazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

NBA, dove finirà Malik Beasley? Le possibili destinazioni del veterano tornato free agentScagionato pochi giorni fa dalle accuse di scommesse illegali che a fine giugno ne avevano bloccato il rinnovo del contratto con Detroit ormai solo da formalizzare, Malik Beasley è tornato a essere a ... sport.sky.it