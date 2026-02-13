Il Museo della pietra ollare di Malesco apre le sue porte il 14 febbraio a causa di un evento speciale: offre ingressi gratuiti ai residenti del Vco e organizza visite guidate dedicate. La giornata mira a far conoscere meglio le tecniche di lavorazione della pietra e la storia locale, coinvolgendo anche le scuole della zona con attività sul campo.

Un racconto coinvolgente e divulgativo che accompagna i visitatori alla scoperta dei reperti più significativi, tra archeologia, vita quotidiana e tradizioni del territorio.Un'occasione per valorizzare un patrimonio unico. La giornata rappresenta una opportunità concreta per valorizzare un museo che custodisce un patrimonio prezioso e spesso poco conosciuto, legato alla storia della lavorazione della pietra ollare e alla cultura materiale delle comunità locali.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Museo della Natura e dell’Uomo apre le sue porte con visite guidate speciali nei due weekend precedenti il Natale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Malesco: il 14 febbraio ingresso gratuito e visite guidate speciali al Museo della pietra ollare; 20 anni della Fondazione Comunitaria del VCO; Malesco in festa per il Carnuà de Melèsk: al via la 146ª edizione; Malesco in festa per il Carnuà de Melèsk: al via la 146ª edizione - Ossola.

20 anni della Fondazione Comunitaria del VCOUna giornata speciale per riscoprire la storia e l’identità della Valle Vigezzo: sabato 14 febbraio 2026 il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco apre le porte al pubblico con ingresso gra ... verbanianotizie.it

Che tempo faceva a Malesco il 14 Febbraio 2025 - Archivio Meteo Malesco- seleziona provincia - Alessandria (AL) Asti (AT) Biella (BI) Cuneo (CN) Novara (NO) Torino (TO) Verbano-Cusio-Ossola (VB) Vercelli (VC) ... ilmeteo.it

Sabato 14 febbraio la Fondazione Comunitaria del VCO celebra il suo ventennale con un grande evento diffuso: oltre 20 musei del territorio apriranno gratuitamente per la cittadinanza Tra le strutture aderenti il museo “La Ca’ di Feman da la Piaza” sarà facebook