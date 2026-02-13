Mal’Aria 2026 allarme smog in provincia di Caserta | sforamenti record di PM10 a Teverola e Aversa

Il rapporto Mal’Aria 2026 di Legambiente evidenzia un aumento record di PM10 a Teverola e Aversa, causato dall’intensa attività industriale e dal traffico veicolare. La situazione si aggrava soprattutto nelle zone urbane, dove le emissioni superano frequentemente i limiti consentiti. Le rilevazioni mostrano che in alcune giornate si sono registrati sforamenti più volte al giorno, mettendo a rischio la salute dei cittadini. La provincia di Caserta si trova di fronte a un problema serio che richiede interventi immediati per migliorare la qualità dell’aria.

Il deputato PD Stefano Graziano annuncia un'interrogazione ai Ministri dell'Ambiente e della Salute: "Serve una cabina di regia e un piano straordinario di riforestazione urbana" Il rapporto Mal'Aria 2026 di Legambiente fotografa una situazione preoccupante per la qualità dell'aria in provincia di Caserta. Nel 2025 si sono registrati ripetuti sforamenti del limite giornaliero di PM10, con i casi più critici a Teverola (74 giorni oltre i limiti), Aversa (54), San Felice a Cancello (47), Maddaloni (42) e Marcianise (37).