Il Maccabi Tel Aviv ha battuto il Bayern Monaco in una partita che si è conclusa dopo l’overtime. La sfida è stata intensa, con entrambe le squadre che hanno combattuto punto a punto. Alla fine, i padroni di casa sono riusciti a prevalere grazie a un’ultima accelerazione, lasciando il Bayern a bocca asciutta in un match ricco di emozioni.

La sfida tra il Maccabi e il Bayern di Monaco si pone come uno degli incontri più emozionanti della stagione, caratterizzato da un punteggio combattuto e da prestazioni di alto livello. La vittoria finale, ottenuta dopo un tempo supplementare, ha visto il Maccabi trionfare con un risultato di **111-106**, interrompendo una serie positiva degli avversari e consolidando una buona forma recente. Durante la partita, si è assistito a un momento storico per la società israeliana, che ha stabilito il record di **20 triple segnate** in una singola gara. Insieme, le due squadre hanno eguagliato il primato di **35 triple totali** nel confronto, raggiunto senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare da tre punti nel prosieguo del supplementare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Maccabi vince in overtime: Bayern sconfitta a Tel Aviv

Approfondimenti su Maccabi Bayern

