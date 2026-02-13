Ma non è possibile… Iacchetti e Greggio la notizia choc arrivata nelle ultime ore

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno scoperto che il loro esperimento in prima serata su Striscia la Notizia è stato cancellato, dopo che gli ascolti sono calati drasticamente. La decisione è stata presa giovedì 12 febbraio 2026, quando i dirigenti della Rai hanno comunicato che il programma non avrebbe più occupato quella fascia oraria. La notizia ha sorpreso molti fan, che avevano seguito con entusiasmo le puntate speciali condotte dai due amici. La decisione si è resa necessaria dopo che le valutazioni degli ascolti hanno mostrato un calo di pubblico del 30% rispetto alle precedenti trasmissioni. Ora, Greg

Giovedì 12 febbraio 2026 la TV consegna un responso difficile da addolcire: l’esperimento di Striscia la notizia in prima serata con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti perde quota e finisce schiacciato dai numeri. Non è solo una questione di “chi ha vinto” la serata: è il segnale, piuttosto pop e piuttosto chiaro, di quanto sia complicato spostare un’abitudine televisiva senza pagare un prezzo. Sì, perché nel frattempo Don Matteo 15 su Rai 1 non supera i 4 milioni, ma fa comunque abbastanza per dominare la prima serata e tenere a distanza Canale 5. Una vittoria senza affanni, quasi di routine. E proprio questa normalità, paradossalmente, rende ancora più evidente la fatica di Striscia nel nuovo slot. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono rimasti senza parole dopo aver ricevuto una notizia improvvisa, che ha scosso il loro ambiente lavorativo.

Durante la puntata del 5 febbraio, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno fatto un commento che ha lasciato senza parole Samira Lui.

