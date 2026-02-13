Lupo attacca un cane da caccia al quagliodromo | il racconto

Un lupo ha azzannato un cane da caccia durante l’allenamento al quagliodromo di Rigutino, causando grande paura tra i presenti. Il predatore si è avvicinato furtivamente e ha assalito il cane, che stava lavorando con il suo padrone. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni cacciatori, che hanno tentato di allontanare il lupo senza successo. Un testimone ha raccontato di aver visto il mammifero uscire dalla vegetazione poco prima dell’attacco, attirato probabilmente dall’odore dei cani.

Attimi di apprensione al quagliodromo di Rigutino, dove una mattinata di addestramento è stata interrotta da un incontro inatteso tra uomo, cani e fauna selvatica. Erano circa le 11.30 del 10 febbraio quando Daniele Merlotti, cacciatore appassionato, ha liberato la sua setter inglese Bianca per una breve sessione di esercizi, accompagnato anche da un giovane cucciolo. Il momento, inizialmente tranquillo, è stato improvvisamente interrotto da un imprevisto: un lupo ha fatto la sua comparsa dal terreno incolto alla destra del campo. Bianca, guidata dall'istinto e ingannata dalla somiglianza, si è avvicinata all'animale selvatico, probabilmente scambiandolo per un altro cane.

Un lupo di Rigutino ha deciso di uscire dalla siepe e si è diretto al quagliodromo, dove ha fatto un abbonamento.

