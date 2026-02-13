L’uomo in povertà scopre di aver diritto alla pensione a 75 anni | subito 106mila euro di arretrati e ora l’assegno di 1.400 euro al mese

Un uomo di 75 anni, vivo in povertà a Genova, scopre di avere diritto alla pensione dopo aver chiesto informazioni all’Inps. La notizia gli permette di ricevere subito 106 mila euro di arretrati e un assegno mensile di 1.400 euro. Per anni, il pensionato non aveva percepito alcun pagamento perché non sapeva di aver maturato i requisiti. La scoperta arriva troppo tardi per lui, che viveva senza alcun sostegno economico.

Genova – Un povero ricco. Come in un film di Pasquale Festa Campanile. Il protagonista, 75 anni, indigente, non sapeva di aver diritto alla pensione e non aveva mai incassato l'assegno. Ora recupererà ben 106mila euro di arretrati e una retribuzione mensile di 1.400 euro: è il lieto fine per un genovese titolare dell’ assegno di inclusione, il sostegno economico dedicato a chi si trova in particolari condizioni di fragilità. Allarme esodati: chi rischia di restare senza pensione, quando e per quanto Stime Ragioneria, adeguamenti saranno accertati dall'Istat a consuntivo La scoperta al Patronato Inca Cgil di Genova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

