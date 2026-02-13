L'Unione Europea blocca la distruzione dei vestiti non venduti | cosa cambia per le aziende tessili
L’Unione Europea ha deciso di bloccare la distruzione dei vestiti non venduti, una misura che colpisce direttamente le aziende tessili e che nasce dalla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dello smaltimento. La normativa, entrata in vigore questa settimana, impone alle imprese di trovare alternative al macero, come il riutilizzo o il riciclo, per evitare sprechi e ridurre l’inquinamento. Questa scelta si aggiunge a una serie di regole più stringenti sulla gestione degli stock invenduti e mira a incentivare pratiche più sostenibili nel settore moda. A differenza di quanto avveniva in passato, ora le aziende devono rivedere completamente
Troppa merce al macero: da qui il no dell'Unione Europea, che ora impone alle aziende nuove regole per promuovere buone pratiche come riutilizzo e riciclo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa cambia per l’Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull’Unione Europea
Zelensky in viaggio diplomatico a Roma per chiedere aiuto contro la Russia: cosa cambia per l’Italia e l’Unione Europea
Contenuti correlati
Argomenti discussi: L'Unione Europea blocca la distruzione dei vestiti non venduti: cosa cambia per le aziende tessili; Più Ue o meno Ue. Un derby infuocato sul futuro d'Europa (di A. Mauro); L’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti: stop allo spreco tessile; Cispadana, la Corte Europea blocca il bando.
Roma-Berlino: il piano per rilanciare la competitività dell’Unione EuropeaRoma-Berlino: il piano per rilanciare la competitività dell'Unione Europea. Convocato un summit tra leader dell'Ue giovedì 12. mam-e.it
L’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti: stop allo spreco tessileL’Ue introduce il divieto di distruzione per abbigliamento, accessori e calzature invenduti dal 2026. Nuove regole contro rifiuti tessili ... rinnovabili.it
I leader dei 27 paesi dell'Unione Europea si sono riuniti oggi nel castello di Alden Biesen, in Belgio: al centro dell'incontro il rafforzamento del mercato unico in un nuovo contesto geoeconomico. Presente anche Mario Draghi https://shorturl.at/hKRWs - facebook.com facebook
L’Unione Europea può emanciparsi dalle tecnologie statunitensi x.com