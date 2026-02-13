L'Unione Europea blocca la distruzione dei vestiti non venduti | cosa cambia per le aziende tessili

L’Unione Europea ha deciso di bloccare la distruzione dei vestiti non venduti, una misura che colpisce direttamente le aziende tessili e che nasce dalla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dello smaltimento. La normativa, entrata in vigore questa settimana, impone alle imprese di trovare alternative al macero, come il riutilizzo o il riciclo, per evitare sprechi e ridurre l’inquinamento. Questa scelta si aggiunge a una serie di regole più stringenti sulla gestione degli stock invenduti e mira a incentivare pratiche più sostenibili nel settore moda. A differenza di quanto avveniva in passato, ora le aziende devono rivedere completamente