lungomare a torrione salgono a tre le voragini

Tempo di lettura: < 1 minuto Sale a tre il numero delle voragini che si sono aperte a Torrione sul lungomare Tafuri nei pressi dei giardini di Asia e degli amici del mandorlo. L’area già interdetta per una prima voragine oggi ha ceduto altri pezzi sotto la forza delle onde di un mare in burrasca che non sta dando tregua a tutto il Comune capoluogo. Disagi importanti e danni imponenti anche alle strutture balneari. Le immagini parlano più di tutto quello che le parole riescono a raccontare. Il lungomare si sta sbriciolando mettendo a nudo tutta la sua fragilità. In particolare a Torrione come aveva anticipato Fabio Bassi, il papà di Asia che aveva voluto realizzare un angolo del ricordo per le vittime come la figlia morta in adolescenza per una leucemia fulminante, la parte sottostante l’arredo urbano è praticamente vuota e il mare non ci sta mettendo molto a scavare sotto e a risucchiare via tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Una voragine di tre metri si è aperta questa mattina nell’area dei giardinetti di Torrione, nel lungomare di Salerno.

L’assessore Rocco Galdi ha subito messo in atto un intervento dopo il cedimento in via Ligea e nelle strade vicine, tra via Calenda e Torrione.

