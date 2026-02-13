Alfonso Ribeiro ricorda con emozione James Van Der Beek, morto a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico. La loro amicizia si è intrecciata in momenti difficili, come quando si sono incontrati in ospedale durante un ricovero, condividendo un sorriso che sembrava voler sfidare la malattia.

Un’istantanea che stringe lo stomaco: due amici, una stanza d’ospedale, un’ultima risata che rompe il silenzio. Intorno, voci che corrono più veloci del fiato. Fermiamoci un attimo: prima di credere, ascoltiamo. Prima di condividere, verifichiamo. L’ultimo sorriso di James Van Der Beek: Alfonso Ribeiro condivide i commossi ricordi dell’amico perduto. Attorno al presunto “ultimo sorriso” si muove un racconto che chiede cautela. In rete circolano parole attribuite ad Alfonso Ribeiro su un addio a James Van Der Beek dopo una lunga battaglia contro il cancro. Al momento, però, non risultano conferme indipendenti e verificabili sulla morte dell’attore. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

James Van Der Beek ha ricevuto un addio toccante da Alfonso Ribeiro, che ha condiviso un ricordo intimo sui social.

James Van Der Beek ha sorriso per l’ultima volta all’amico Alfonso Ribeiro prima di perdere la vita a 48 anni, a causa di un’improvvisa crisi di cuore.

