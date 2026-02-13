L' ultimo ko costa caro a Marchionni | arriva l' esonero Attesa per il nome del nuovo allenatore

Marco Marchionni perde il lavoro dopo la sconfitta subita contro la Ternana, che ha peggiorato la sua posizione. Il Ravenna FC ha deciso di sollevarlo dall’incarico di allenatore, dopo aver ottenuto solo due punti nelle ultime sei partite. La decisione arriva a pochi giorni dalla partita contro il Cesena, una gara decisiva per il futuro del club. Ora si cerca un nuovo allenatore per rilanciare la squadra.

Nella scorsa stagione Marchionni è stato l'artefice della promozione in C e della vittoria in Coppa Italia. Il saluto dei tifosi: "Grazie di tutto mister" L'ultima sconfitta, fuori casa contro la Ternana, risulta 'fatale' per mister Marco Marchionni. Il Ravenna FC comunica infatti di aver sollevato il tecnico dall'incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a lui vengono sollevati dall'incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri. "Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti".