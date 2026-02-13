Luchè sfida Sanremo 2026 | Labirinto racconta relazioni tossiche e un percorso artistico ventennale

Luchè si prepara a portare sul palco di Sanremo il suo nuovo brano, “Labirinto”. Il rapper napoletano, noto per il suo stile diretto, sfiderà la scena musicale con un pezzo che parla di relazioni tossiche e di un percorso artistico lungo vent’anni. La partecipazione alla 66esima edizione del Festival, che si terrà dal 24 febbraio 2026, apre un nuovo capitolo nella sua carriera.

Luchè a Sanremo 2026: Il Rap Entra nel Labirinto dell’Ariston. Luchè, il rapper napoletano Luca Imprudente, porterà il brano “Labirinto” alla 66esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 febbraio 2026. La sua partecipazione segna una svolta per la kermesse, aprendo le porte a un genere musicale sempre più popolare e testimoniando un rinnovato interesse verso le nuove tendenze della musica italiana. Un Ventennio di Musica e la Sfida dell’Ariston. Con una carriera ventennale alle spalle, Luchè ha costruito un solido seguito di fan, raggiungendo oggi oltre tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Luche Sanremo

Luchè parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Luchè si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Luche Sanremo

Argomenti discussi: Sanremo 2026, quali saranno le sfide più attese? I pronostici degli esperti Sisal; Sanremo 2026, quali saranno i testa a testa più attesi? La parola agli scommettitori; Can Yaman a Sanremo dopo l'arresto per droga, la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche: cosa gli farà fare - Il video; Candelora, la festa della luce che segna il destino dell'inverno.

Luchè, la quota rap a Sanremo con Labirinto: Un bridge melodicoIl musicista per la prima volta sul palco dell’Ariston: La canzone parla dei pensieri ossessivi in una relazione tossica ... repubblica.it

Sanremo 2026: date, ospiti e la lista completa dei 30 cantantiIl Festival di Sanremo 2026 scalda i motori: 30 artisti in gara, Can Yaman e Achille Lauro co-conduttori, Max Pezzali ospite fisso. mondotv24.it