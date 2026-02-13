Lorenzo Lucca ha deciso di tornare in Italia dopo le critiche ricevute in Inghilterra, dove il suo debutto nel campionato inglese non è stato come sperava. La sua esperienza in Premier League si è conclusa con alcune difficoltà e poche occasioni da titolare. Ora, il giocatore si prepara a ripartire dal suo paese, puntando a riscattarsi e a mostrare il suo vero valore. A Lucca non manca la voglia di riprendersi la scena e di rimettersi in gioco in un contesto più familiare.

"> Dopo un esordio da sogno, segnato da un gol che aveva fatto sognare i tifosi, Lorenzo Lucca ha affrontato una dura battuta d’arresto nella sua nuova avventura in Premier League. Il giovane attaccante, recentemente trasferitosi al Nottingham Forest, ha avuto una serata difficile nella sfida contro i Wolverhampton Wanderers, dove la sua prestazione è risultata decisamente opaca. Il Debutto Splendido e le Attese Crescenti. Quando Lucca ha segnato il suo primo gol pochi istanti dopo essere entrato in campo, tutti pensavano che fosse solo l’inizio di una lunga serie di successi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lucca, dopo le critiche in Inghilterra, è pronto per un nuovo inizio in Italia!

