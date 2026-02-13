Luca Pasin promosso ufficialmente nella giunta nazionale di Fiesa

Luca Pasin è stato promosso ufficialmente nella giunta nazionale di Fiesa, il settore delle imprese di servizi e commercio ambulante di Confesercenti, grazie al suo impegno costante nell’associazionismo. La nomina arriva dopo mesi di lavoro sul campo e si distingue per la sua capacità di rappresentare con efficacia le esigenze degli operatori del Veneto Centrale.

La Federazione italiana esercenti specializzati dell’alimentazione aderente a Confesercenti ha deciso di puntare sull'imprenditore padovano che si è detto entusiasta del nuovo incarico Un incarico che premia l’impegno associativo e rafforza la rappresentanza di Confesercenti del Veneto Centrale a livello nazionale. Luca Pasin è entrato ufficialmente nella giunta nazionale di Fiesa, la Federazione italiana esercenti specializzati dell’alimentazione aderente a Confesercenti. Un risultato che segna un passaggio significativo per il comparto del commercio alimentare specializzato e per l’intero sistema associativo territoriale, che vede così riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi anni a sostegno delle imprese di vicinato, della qualità e della valorizzazione delle produzioni locali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su luca pasin Scherma, Prima Prova Nazionale Giovani: Kumari, Iogna Prat, Collini e Pasin trionfano a Roma Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo Le trattative per la composizione della giunta regionale in Campania incontrano difficoltà, con il coinvolgimento di Fico e De Luca. Ultime notizie su luca pasin Luca Pasin promosso ufficialmente nella giunta nazionale di FiesaLa Federazione italiana esercenti specializzati dell’alimentazione aderente a Confesercenti ha deciso di puntare sull'imprenditore padovano che si è detto entusiasta del nuovo incarico ... padovaoggi.it