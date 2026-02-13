Luca Argentero tra motori e tribunali | la nuova vita oltre il camice di Doc

Luca Argentero ha deciso di cambiare strada dopo aver lasciato il ruolo di medico in

L’attore torinese Luca Argentero si reinventa su Netflix e Sky interpretando un pilota tormentato e un avvocato cinico prima del. L’attore torinese Luca Argentero si reinventa su Netflix e Sky interpretando un pilota tormentato e un avvocato cinico prima del ritorno nei panni di Andrea Fanti Il camice bianco di Andrea Fanti sembra ormai un ricordo lontano, almeno per il momento. Luca Argentero ha deciso di sterzare bruscamente, abbandonando le corsie d’ospedale per tuffarsi in sfide diametralmente opposte. L’idolo del piccolo schermo sta vivendo una vera e propria metamorfosi professionale che lo vede protagonista assoluto della stagione televisiva 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Motorvalley debutta su Netflix con Luca Argentero tra motori e redenzioneMotorvalley arriva su Netflix con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza in una serie diretta da Matteo Rovere ambientata nel GT italiano. Il rombo ... digital-news.it

Luca Argentero torna in pista con Motorvalley: la serie Netflix tra adrenalina e seconde possibilitàMotorvalley è su Netflix: Luca Argentero nella serie tv ambientata nel cuore dell'automobilismo italiano. Adrenalina e motori, passione e riscatto ... amica.it

Pole position Luca Argentero, protagonista della serie Netflix Motorvalley, racconta il suo amore per lo sport: «La montagna è la mia grande passione, ma a un certo punto ho sognato di fare il tennista. Mi piacciono le storie che raccontano sacrifici, rinunce e - facebook.com facebook

6-episode Italian Gran Turismo racing mini series MOTORVALLEY starring Luca Argentero, Giulia Michelini, and Caterina Forza is on Netflix. x.com