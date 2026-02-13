Louvre nuova emergenza acqua | a rischio capolavori del Rinascimento Chiusura a tempo indeterminato delle sale

Il Louvre ha dovuto chiudere le sue sale del Rinascimento dopo un allagamento causato da una perdita di tubature. L’acqua ha danneggiato dipinti e sculture, costringendo i visitatori a sospendere le visite. La situazione si è aggravata con l’aumento delle precipitazioni nelle ultime ore. Gli esperti stanno lavorando per risolvere il problema e mettere in sicurezza i capolavori.

Louvre, l’allagamento si aggiunge alle emergenze: chiusura a tempo indeterminato per le sale del Rinascimento. Parigi è in allerta per il Louvre. Un allagamento notturno, causato dalla rottura di una tubatura, ha costretto alla chiusura a tempo indeterminato le sale che ospitano capolavori del XV e XVI secolo. L’incidente si inserisce in un periodo di crescente fragilità per il museo, già alle prese con problemi strutturali, furti e carenze di personale. Un danno improvviso al cuore del museo. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, l’acqua ha invaso le sale 706 e 707 del Louvre, danneggiando i soffitti e mettendo a rischio le opere d’arte conservate.🔗 Leggi su Ameve.eu

