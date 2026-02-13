Lotto tecnico | nuove vincite con l' esperto Antonio Pioggia i numeri

Luca Bianchi, 45 anni di Milano, ha centrato una vincita da 50mila euro grazie alle previsioni di Antonio Pioggia, che ha individuato i numeri vincenti basandosi su un metodo di analisi dei ritardi e delle frequenze. Buone notizie e un raggio di sole nonostante il maltempo, per chi segue le previsioni dell'esperto del Lotto Antonio Pioggia.

Vincite sortite nell'estrazione del 6 febbraio, con l'ambo 18-78 su Napoli, e 47-75 su Torino nell'estrazione del 10 febbraio Buone notizie e un raggio di sole nonostante il maltempo, per chi segue le previsioni dell'esperto del Lotto Antonio Pioggia. Vincite sortite nell'estrazione del 6 febbraio, infatti, con l'ambo 18-78 su Napoli, e 47-75 su Torino nell'estrazione del 10 febbraio. E tornano, puntuali, i nuovi numeri da giocare, validi dal 13 al 19 febbraio. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su antonio pioggia

La settimana si è chiusa con numerose vincite al Lotto, tutte grazie ai numeri suggeriti dall’esperto Antonio Pioggia.

Dopo la pausa natalizia, torna Lotto Tecnico, con le previsioni affidabili dell’esperto Antonio Pioggia.

Ultime notizie su antonio pioggia

Argomenti discussi: SuperEnalotto oggi giovedì 5 febbraio: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 7 febbraio 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 10 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti nove 5; Estrazione Superenalotto, Lotto e 10 e Lotto: Milanese e Brianza fanno il pieno di vincite.

Lotto tecnico: nuove vincite con l'esperto Antonio Pioggia, i numeriVincite sortite nell'estrazione del 6 febbraio, con l'ambo 18-78 su Napoli, e 47-75 su Torino nell'estrazione del 10 febbraio ... salernotoday.it

Lotto tecnico: tante vincite grazie ai numeri dell'esperto Pioggia, le nuove ambate da giocareÈ stata una settimana ricchissima di vincite, quella appena trascorsa, grazie all'esperto del Lotto, Antonio Pioggia. Sortite tutte le ambate consigliate ai lettori come il 90 a Cagliari, il 18 a Roma ... salernotoday.it

Insalata in serra... terreno sempre bagnato per le corte pioggia non si può zappare .. dovrò usare le mani per togliere l'erba.. orto di Antonio Gavignano Roma - facebook.com facebook