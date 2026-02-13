Lorenzo Musetti in visita al Noa Il campione a sorpresa tra i malati

Lorenzo Musetti si è presentato ieri al Noa, l’ospedale delle Apuane, per visitare alcuni pazienti inaspettatamente, portando sorrisi tra i malati. La sua visita, motivata dalla voglia di regalare un sorriso e di allentare le tensioni, ha sorpreso tutti, soprattutto perché ha scelto di entrare in corsia senza annunci. Tra i bambini e gli adulti, il campione di tennis si è fermato a scambiare parole, firmare autografi e scattare foto, creando un momento di grande calore e spontaneità.

Il campione di tennis Lorenzo Musetti ha trasformato un normale pomeriggio di cure all’ ospedale delle Apuane in un momento speciale, ricco di emozioni. Il tennista carrarese, orgoglio del territorio e oggi numero 5 della classifica mondiale, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura. Il campione è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e dallo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio del Nuovo Ospedale Apuane. Ad accoglierli e a fare gli onori di casa è stato il direttore sanitario della struttura e coordinatore della rete ospedaliera aziendale Giuliano Biselli, che ha guidato l’atleta in una visita attraverso alcuni reparti dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Musetti in visita al Noa. Il campione, a sorpresa, tra i malati Visita a sopresa per il campione di tennis Lorenzo Musetti all’ospedale di Massa Ieri all’ospedale di Massa, il tennista Lorenzo Musetti ha fatto una visita a sorpresa. Lorenzo Musetti autoritario: non lascia nulla a Lorenzo Sonego e vola al 3° turno degli Australian Open Lorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, superando Lorenzo Sonego in tre set e conquistando l'accesso al terzo turno del torneo di Melbourne. Contenuti correlati Argomenti discussi: Lorenzo Musetti in visita al Noa. Il campione, a sorpresa, tra i malati; La sorpresa di Lorenzo Musetti all'ospedale di Massa: autografi e selfie con pazienti e sanitari; Il campione Lorenzo Musetti in visita a sopresa ai pazienti dell'ospedale di Massa; Visita a sopresa per il campione di tennis Lorenzo Musetti all’ospedale di Massa. Musetti a sorpresa in visita ai pazienti dell'ospedale di MassaLorenzo Musetti, il tennista di carrara numero 5 al mondo, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura: è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e ... ansa.it Il campione Lorenzo Musetti porta il sorriso all'ospedale ApuaneVisita a sorpresa del grande tennista di Carrara ai pazienti e al personale sanitario della struttura. ?Con lui il padre Francesco e lo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio dell’ospedale di M ... rainews.it Il campione Lorenzo Musetti porta il sorriso all'ospedale Apuane Visita a sorpresa del grande tennista di Carrara ai pazienti e al personale sanitario della struttura. Con lui il padre Francesco e lo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio dell’ospedale di M - facebook.com facebook Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com