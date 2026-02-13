Lombardi e Del Vecchio | Boom di prenotazioni fino a giugno per le scuole al Museo

Lombardi e Del Vecchio annunciano che le prenotazioni delle scuole al Museo sono esplose, a causa di un crescente interesse tra gli istituti scolastici. Le richieste arrivano da tutta Italia e sono già tante fino a giugno, con molte classi che hanno scelto di visitare il museo per arricchire il loro percorso didattico.

Tempo di lettura: 2 minuti "Sono ufficialmente ripartite le visite delle scuole al Museo e i numeri raccontano un entusiasmo straordinario: le prenotazioni sono già numerosissime fino al mese di giugno, con un incremento significativo di richieste provenienti anche da fuori regione". A renderlo noto il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l'amministratore unico di Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale, Raffaele Del Vecchio. "Si tratta di un risultato che conferma il successo di un format ormai consolidato, fortemente voluto da Provincia di Benevento e Sannio Europa: visita guidata più laboratorio didattico-creativo per un'esperienza integrata che trasforma la scoperta del patrimonio in partecipazione attiva" dichiarano Lombardi e Del Vecchio.

